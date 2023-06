Moura Dubeux lança Miraflor no Presidente Kennedy com VGV de R$ 105 mi

Está sendo lançado nesta semana o mais novo empreendimento da Incorporadora Moura Dubeus -- o Miraflor, localizado no bairro Presidente Kennedy, no lado Oeste de Fortaleza, entre o RioMar Kennedy e o North Shopping. As suas vendas já foram iniciadas.

O Miraflor será construído em um terreno de quase 7 mil m², com apartamentos de 2 e 3 quartos, de 53 m² e 65 m² (uma vaga de garagem cada), com opções de garden nas unidades do térreo. Quando iniciar a obra, o Miraflor será o nono empreendimento simultâneo em construção da Moura Dubeux na capital cearense.

O projeto do Miraflor também oferece áreas comuns integradas em blocos no térreo, com academia, salão de festas, deck/apoio à piscina, hall social, brinquedoteca, delivery, salão de jogos e coworking.

O edifício tem projeto paisagístico do escritório Takeda Design, projeto arquitetônico da Cia de Arquitetura e projeto de interiores de Lia Peixoto.

De acordo com o diretor de incorporação da Moura Dubeux, Fernando Amorim, o VGV do novo empreendimento está avaliado em R$ 105 milhões.

“É um residencial com excelente localização, aliando a qualidade e assinatura da Moura Dubeux. Além de uma área de lazer a ser entregue toda equipada e decorada, o Miraflor terá opções diferenciadas de tamanho, incluindo unidades com garden no térreo, com opções de personalização para se morar como o proprietário sempre quis”, diz Fernando Amorim.

Para dar comodidade ao público interessado e apresentar os detalhes dos empreendimentos Jardino Passeio Kennedy, Arborê e Miraflor – os três localizados na Avenida dos Cearenses, o primeiro e o segundo já em obras de construção – a Moura Dubeux inaugurará a Loja MD no dia 9 de junho (sexta-feira), no piso L2 do Rio Mar Kennedy.