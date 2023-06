Pecnordeste 2023 mais que dobra de tamanho: terá quase 500 expositores

Com o recorde de 481 estandes – mais do que o dobro da edição de 2022 – vem aí, nos próximos dias 15, 16 e 17, no Centro de Eventos do Ceará, a Pecnordeste 2023, maior feira da agropecuária da região nordestina, que neste ano terá uma boa novidade: a presença da aquiculltura, com destaque para a carcinicultura.

Os criadores de camarão e de tilápia ocuparão a maior área de toda a feira e sua Associação terá uma programação técnica com palestras e exposições.

Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), a Pecnordeste, que, havia dois anos, era apenas um ajuntamento de dirigentes sindicais, transformou-se no que é desde o ano passado: um potente evento que reúne os grandes, médios e pequenos produtores rurais cearenses e algumas das maiores empresas industriais agroindustriais, incluindo multinacionais fabricantes de máquinas e tratores.

Exemplo: a carcinicultura terá 78 estandes, o setor de lacticínios terá 16 e o de máquinas e implementos agrícolas, 98. A área de jardinagem e floricultura contará com 12 estandes; o de cachaça terá 10; o de alimentação, 12.

Empresas fabricantes de implementos para irrigação, bombas hidráulicas, fertilizantes, defensivos agrícolas e sementes ocuparão 16 estandes. Oito prefeituras municipais reservaram estandes para mostrar o que fazem na agropecuária.

Haverá, ainda, o Espaço Pet – outra novidade da Pecnordeste deste ano, dedicada à exposição de cães e gatos – no qual estarão 42 estandes de empresas fabricantes de rações e de lojas que comercializam produtos para esses animais de estimação.

Uma cooperativa e dois bancos terão, igualmente, estandes na Pecnordeste 2023, assim como organismos dos governos federal e estadual, entre os quais o Sebrae, a Ematerce, o Complexo do Pecém, a Emprapa, o Senai e o Sesi, que ocuparão 14 estandes.

Também haverá estandes de seis empresas de geração de energia solar fotovoltaica que atuam no Ceará.



Esta coluna pode informar que os criadores de camarão, principalmente os da região do Jaguaribe, incluindo os de Morada Nova, invadirão a Pecnordeste deste ano. Não apenas para expor seus produtos, mas para promover palestras técnicas cujo objetivo será o de transmitir conhecimento para as mais de 1 mil famílias que trocaram a agricultura pela carcinicultura.

O governador Elmano de Freitas estará presente à abertura da Pecnordeste, como o fez sua antecessora Izolda Cela no ano passado. Ele será surpreendido pelo número de pessoas que comparecerão ao evento. No ano passado, foram 30 mil os seus visitantes; neste ano, a expectativa é de que 50 mil pessoas circularão na feira neste ano.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, já adiantou que, em 2024, a Pecnordeste ocupará não só todo o piso térreo do Pavilhão Oeste do Centro de Convenções, como acontecerá na próxima semana, mas também todo o piso superior do equipamento.

Para isso, a exposição terá a participação maior do setor industrial de máquinas e equipamentos, mas também do agroindustrial, destacadamente da área de lacticínios.