Elmano fará palestra de abertura do Seminário Prefeitos Ceará 2023

Será realizada amanhã, terça-feira, 6, e depois, quarta-feira, 7, a XI Edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeito Ceará 2023. Promovido pela Associação dos Municípios (Aprece), Diário do Nordeste, um veículo do Sistema Verdes Mares, e Institute Future, com o apoio institucional do Tribunal de Contas do Estado e do Instituto Rui Barbosa (IRB) e realizado pela Prática Eventos, o seminário terá sua programação sustentada em quatro eixos: Gestão Pública, Inovação, Sustentabilidade e Recursos Financeiros.

O governador Elmano de Freitas presidirá a solenidade de abertura do seminário, marcada para as 10 horas (de 8 às 10 horas, haverá o credenciamento dos participantes). O tema de sua palestra será “Inovação e Sustentabilidade: Novos Caminhos para a Gedstão”.

O público-alvo do evento são prefeitos e secretários municipais, vereadores, prestadores de serviço da administração pública, controladores, agentes públicos, membros da Academia ligados à temática e pessoas físicas ou jurídicas impactadas pela nova dinâmica social e econômica decorrente da pandemia.

Pretendem os organizadores do seminário capacitar e oferecer aos gestores públicos experiência, conhecimento, ideias, visões, soluções e casos de sucesso, disseminando conteúdo capaz de proporcionar janelas de oportunidades para o encontro de novos caminhos.

O secretário Executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, confirmou sua presença no seminário, devendo falar na quarta-feira, às 14 horas, sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, cujos detalhes ele apresentará.

Depois dele, na mesma tarde de quarta-feira, 7, falará o deputado federal Mauro Benevides Filho, que abordará a importância do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para a melhoria da gestão.

Amanhã, além da palestra magna do governador Elmano de Freitas, haverá também a exposição do engenheiro Jurandir Picanço, consultor em energia da Federação das Indústrias (Fiec) sobre a Transição Energética e o Hidrogênio Verde.