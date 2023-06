Evangelho de hoje, 2ª feira, 05/06/23 (Mc 12, 1-12)

Naquele tempo: Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da Lei e anciãos, usando parábolas: 'Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores, e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele, e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém: seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: 'Eles respeitarão meu filho'. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: 'Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo, e a herança será nossa'. Então agarraram o filho, o mataram, e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores, e entregará a vinha a outros. 1Por acaso, não lestes na Escritura: 'A pedra que os construtores deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante; isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos'? 12Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora.

Reflexão - A Palavra de Deus deve ser o alicerce para a edificação da nossa santidade.

Usando da alegoria da vinha Jesus quis evidenciar aos judeus que Ele fora enviado pelo Pai justamente para dar a eles, povo escolhido, o conhecimento do Amor de Deus, e da sua misericórdia, porém eles O rejeitaram. Aconteceu, então, o que a Parábola dizia: “esse é o herdeiro. Vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha.” Refletindo sobre esta Palavra nós percebemos que ainda hoje o Filho de Deus, Jesus Cristo é rejeitado e muitos O tratam com indiferença, mesmo aqueles que se dizem cristãos. Jesus continua sendo a pedra que os construtores deixaram de lado. Muitas pessoas mesmo as que estão até dentro da Igreja e frequentam os sacramentos fazem pouco caso dos Seus ensinamentos confundindo as pessoas e interpretando a Sua Palavra de acordo com os interesses próprios e em benefício de cada um. Assim sendo, pregam e aceitam a teoria do aborto, do homossexualismo, do nada faz mal, tudo é lícito, tudo é permitido, o que vale é ser feliz, tudo é relativo etc. No entanto, a Escritura também afirma que a pedra rejeitada tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra central, a base da construção. Se Jesus é o Centro da nossa vida, então, também a Sua Palavra deve ser o alicerce para a edificação da nossa santidade. Do contrário, nós agiremos igual aos agricultores da vinha rejeitando a Salvação de Deus para nós. Quando rejeitamos os ensinamentos da Palavra de Deus estamos desistindo da busca da nossa santidade.

Façamos uma reflexão sobre isso!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO