Missão da Faec impressionada com cooperativismo do Paraná

Representando o governo do estado na missão empresarial da Federação da Agricultura (Faec) que, desde segunda-feira, 22, visita as principais cooperativas de produção agrícola e agroindustrial do Paraná, o secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Sílvio Carlos Ribeiro, disse à coluna nesta quarta-feira que está impressionado com os números financeiros das entidades cooperativistas paranaenses.

Elas registraram, no ano passado, faturamento de R$ 187 bilhões, como informou o presidente da Faec, Amílcar Silveira.

“É esse modelo exitoso que desejamos replicar no Ceará”, disse o secretário Sílvio Carlos Ribeiro, no que foi seguido pelo presidente da Faec, Amílcar Silveira, que convidou os presidentes das cooperativas visitadas a virem ao Ceará para dar partida a um intercâmbio que poderá resultar, no curto prazo, na criação de uma cooperativa de produção e crédito voltada para a agroindústria cearense.

As cooperativas que a missão da Faec visitou até ontem atuam em diferentes áreas do agronegócio, incluindo pescados, suínos e leite.

Amanhã, quinta-feira, 25, a programação de visitas terá sequência.

O presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios do Ceará, José Antunes Mota, que integra a missão, não esconde seu entusiasmo com o modelo cooperativista do Paraná, “cuja agropecuária está hoje no mais alto nível tecnológico, sendo uma das mais modernas do mundo”.

Ele apoia a ideia do presidente da Faec, que quer trazer para o Ceará a experiência de sucesso do cooperativismo paranaense. “A contribuição das cooperativas do Paraná será essencial para a agroindústria do Ceará”, disse Antunes Mota.