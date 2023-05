Camarão cresce no Ceará e mobiliza Mapa, Dnocs e Frente Parlamentar

Diretores da Associação dos Criadores de Camarão do Ceará (APCC) reuniram-se com o vice-presidente da Frente Parlamentar da Aquicultura e Pesca, deputado cearense Domingos Neto, aos quais apresentaram algumas reivindicações do setor, entre as quais as ligadas às áreas ambiental e de infraestrutura, voltadas principalmente para o município de Morada Nova, onde a carcinicultura avança em ritmo do frevo.

Os diretores da APCC chamaram a atenção do deputado Domingos Neto para o fato de que, em boa parte da área onde antes funcionou o Perímetro de Irrigação de Morada Nova, hoje opera e prospera atividade da carcinicultura a que se dedicam hoje centenas de famílias de antigos irrigantes, que trocam a agricultura pela criação de camarão.

O parlamentar anotou as demandas dos carcinicultores de Morada Nova, entre elas a instalação de uma estrutura para o beneficiamento do camarão, incluindo a instalação de um Centro de Aclimatação para o Pós-larva, algo que agregará qualidade ao produto.

A direção da APCC preocupa-se com o rápido crescimento da carcinicultura no interior do estado, principalmente no Vale do Jaguaribe, razão pela qual mobiliza-se no sentido de contar com o apoio da Frente Parlamentar para que essa indispensável e inadiável estrutura industrial e tecnológica seja implantada em Morada Nova ou em outro município daquela região do estado.

A carcinicultura na região jaguaribana é desenvolvida em sua quase totalidade por pequenos produtores, cujos tanques de criação ocupam área média de cinco hectares.

Da reunião participaram os diretores da APCC Hiran Costa, que é professor da UFC, e Ítalo Rocha e Sérgio Almeida, ambos professores do IFCE-Morada Morada, além de Keivia Dias, da Superintendência Federal do Ministério da Agricultura no Ceará. Durante a reunião, o deputado Domingos Neto ouviu dos diretores da APCC a informação de que estavam tratando de assuntos de interesse do Polo de Carcinicultura de Morada Nova-Limoeiro do Norte, conferindo maior peso ao encontro.

Também estiveram presentes Dagoberto Coelho, chefe da Divisão de Pesca e Aquicultura do Dnocs, Davi de Castro, presidente da Audipimn, e Audy Castro, que é carcinicultor em Morada Nova.

Na próxima sexta-feira, às 14 horas, na sede da Superintendência do Ministério da Agricultura no Ceará, haverá reunião para a apresentação dos pontos principais da legislação ligadas à carcinicultura, os quais precisarão de ser ajustados.

Nessa reunião, os diretores da APCC apresentarão o diagnóstico da carcinicultura cearense com informações de quantos são hoje ao carcinicultores, quem são eles, em que locais do estado desenvolvem sua atividade, qual a área que ocupam na criação de camarão, quantos viveiros têm.



Com esses números e informações – creem os diretores da APCC – o Ministério da Agricultura e o Dnocs poderão planejar projetos e atividades para dinamizar a atividade da carcinicultura no Ceará.