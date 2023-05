Embraer vende para Singapura nove jatos comerciais E 190-E2

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa: a Scoot, subsidiária low-cost da Singapore Airlines, selecionou o jato E190-E2, da Embraer, para impulsionar o crescimento na região da Ásia-Pacífico.

Nove E190-E2 serão adicionados à frota da Scoot em um contrato com a empresa de leasing Azorra.

A primeira entrega do E190-E2, aeronave mais silenciosa e econômica no segmento de jatos até 150 assentos, está programada para 2024, proveniente da carteira de pedidos existente da Azorra com a Embraer.

“O acordo para incluir nove novas aeronaves E190-E2 em nossa frota nos permite continuar operando uma frota moderna e com baixo consumo de combustível, além de apoiar nossa estratégia de crescimento de rotas, servindo destinos regionais fora de Singapura”, afirma Leslie Thng, CEO da Scoot.

“Como a primeira companhia aérea de Singapura a operar os jatos E2, estamos entusiasmados em trabalhar com nossos parceiros da Embraer para melhorar a conectividade de nossa malha e aumentar as opções de viagem para nossos clientes”, acrescentou ele.

“Estamos satisfeitos em apoiar o plano de expansão da Scoot para atender mais voos de curta e média distância no sudeste da Ásia”, disse John Evans, CEO da Azorra.

“A escolha do E2 pela Scoot reforça o reconhecimento aos jatos da Embraer no mercado de aviação regional. Com a adição dos jatos E2, a Scoot torna-se a primeira companhia aérea com sede em Singapura a operar aeronaves crossover, demonstrando a tendência emergente de racionalização da capacidade entre as operadoras globalmente”, acentuou Evans.

“Damos as boas-vindas à Scoot como a primeira grande operadora do E2 na região. A equipe da Embraer está orgulhosa por apoiar a companhia aérea em sua busca por mais conectividade e crescimento, apoiando o desenvolvimento de seu hub em Singapura”, diz Arjan Meijer, Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial.

“Este é o valor que o E2 traz para as companhias aéreas: complementar os narrowbodies de maior porte para manter e crescer as malhas. Os passageiros desfrutarão do conforto exclusivo da configuração de dois a dois assentos da Embraer e do moderno interior. Já estão em andamento os trabalhos de preparação para a entrada em serviço da aeronave”, acrescentou ele.

O E190-E2 faz parte da nova geração da família de jatos comerciais E-Jets E2 da Embraer, que entrou em operação em 2018. Companhias aéreas como KLM, Porter e Azul já operam os E2 e novas operadoras, incluindo Royal Jordanian, Salam Air e TUI, foram anunciadas recentemente.

A família de aeronaves E-Jets E2 da Embraer oferece mais eficiência ambiental, melhor desempenho operacional e mais conforto aos passageiros. A aerodinâmica sofisticada da aeronave, o novo design da asa e as novas tecnologias proporcionam uma redução de 25% nas emissões de carbono e no consumo de combustível em relação à geração anterior de E-Jets.

O E190-E2 e o E195-E2 foram projetados com base nas 20 milhões de horas de experiência acumuladas pela primeira geração de E-Jets, garantindo que as aeronaves E2 sejam modernas e avançadas, mantendo a maturidade e a confiabilidade da geração anterior. Os E-Jets de primeira geração estão entre os jatos comerciais de maior sucesso na indústria e continuam a operar em todo o mundo, com mais de 80 companhias aéreas em 50 países, somando mais de 1.700 unidades entregues.