Evangelho de hoje, 4ª feira, 24/05/23 (Jo 17, 11b-19)

Naquele tempo: Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: 'Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do Maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade; a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade'.

Reflexão – Jesus pede ao Pai para nos distinguir daqueles que são do mundo.

Jesus antes de partir rogou ao Pai pelos Seus discípulos e estendeu a Sua súplica por todos nós que cremos Nele, a fim de que sejamos UM assim como Ele e o Pai o são; pediu também para que a Sua alegria seja plenamente realizada em nós e para que sejamos consagrados na verdade, que é a Sua Palavra tão rejeitada pelo mundo. Portanto, a unidade, a alegria e a verdade são subsídios que devem constar na nossa carteira de identidade de cristão comprometido com o projeto de Deus, para a autenticidade da nossa missão. Jesus pediu ao Pai a unidade de mentalidade e de coração para nos distinguir daqueles que são do mundo, isto é, daqueles que não o têm como Salvador porque não acreditam que Ele foi enviado pelo Pai. Fomos consagrados a Deus pela Sua Palavra que é a verdade enquanto o mundo prega a mentira, por isso, Jesus pediu também por todos nós que estamos aqui à mercê do maligno, que é o príncipe do mundo. Quem vive a Palavra de Deus vive separado do mundo, embora esteja no mundo. Mesmo estando no mundo, nós cristãos, podemos ver a alegria de Cristo realizada na nossa vida. A alegria de Jesus está manifestada na Palavra que Ele nos deixou e que nos revela a Face do Pai que é amor, paz, providência, perdão, coisas que o Mundo rejeita porque não as compreende. Quem segue os ensinamentos de Jesus não pode considerar-se propriedade do mundo. Precisamos ser fiéis ao pedido que Jesus fez ao Pai e nos conservarmos unidos para que sejamos um com Jesus e o Pai. – O seu modo de pensar é de acordo com o mundo ou com o que Jesus ensina na Sua Palavra? – Você tem dúvidas em relação aos ensinamentos de Jesus? – Você tem sabido manifestar a unidade no seio da sua família? – Você respeita a opinião dos outros ou quer impor a sua?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO