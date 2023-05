Missão da Faec quer no Ceará modelo cooperativista do Paraná

Uma missão empresarial da agropecuária cearense está desde ontem em visita técnica às principais cooperativas do estado do Paraná.

Liderada pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, a missão – integrada por dirigentes de cooperativas, agropecuaristas e por um representante do governo do estado – quer não só conhecer o modelo cooperativista paranaense, o melhor do país, mas encontrar uma maneira de transplantá-lo para o Ceará.

Falando de Curitiba, onde se encontrava na manhã de hoje, Amílcar Silveira disse a esta coluna que a missão cearense deseja “aprender mais sobre a atuação das cooperativas paranaenses e promover o intercâmbio com seus produtores”.

"Sempre ouvimos falar da força que as cooperativas do Paraná representam na economia e na geração de riquezas. Por isto, conhecê-las de perto e visitar suas indústrias é fundamental para podermos trocar informações e ver o que podemos levar daqui para o Ceará".

O presidente da Faec pretende fomentar o cooperativismo no Ceará por meio da parceria da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) com os sindicatos rurais do Estado.

Estamos no Paraná para conhecer as melhores experiências e quem sabe levar para o Ceará o modelo adotado no Paraná, especialmente na agroindústria. Cooperativismo agroindustrializado e mercado justo é o que queremos no Ceará", disse AmílcarSilveira.

A missão cearense reune 12 lideranças cooperativistas, dirigentes de sindicatos rurais, além de um representante do Governo do Ceará.

O presidente do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) no Ceará, João Nicédio Alves Nogueira, que integra a comitiva, destacou a pluralidade da missão cearense.

"Desta vez, além de dirigentes de cooperativas de leite, camarão e outras, estamos trazendo também lideranças de sindicatos rurais e do governo, para que possam levar para o nosso estado experiências exitosas que iremos conhecer nesses quatro dias de imersão”, disse ele.

O secretário executivo do Agronegócio do Governo do Estado, Silvio Carlos Ribeiro, disse, por sua vez, que a visita servirá para a atuação da secretaria no Ceará.

"Vejo no cooperativismo uma saída que temos para organizar melhor algumas cadeias produtivas no Ceará, na área da pesca, aquicultura, no agronegócio como um todo. Estou com muita expectativa de ver na prática, a partir de hoje, a operação das diversas cooperativas do Paraná”, opinou o secretário.

A comitiva cearense foi recebida ontem, segunda-feira, na sede do Sistema Ocepar (Sindicato e Organização das Cooperativas do Paraná), em Curitiba, pelo seu presidente José Roberto Ricken, pelos superintendentes Robson Mafioletti, da Ocepar; Nelson Costa, da Fecoopar; e Leonardo Boesche, do Sescoop/PR.

Também estiveram presentes o secretário da Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, e o presidente do Conseleite Paraná, Ronei Volpi.