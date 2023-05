Começa hoje para valer o debate sobre o arcabouço fiscal

Ontem, segunda-feira, foi um dia negativo para a Bolsa de Valores B3, que fechou em queda de 0,48%, aos 110.200 pontos. O dólar também fechou em queda, encerrando o dia cotado a R$ 4,95, com uma desvalorização de 0,5% diante do real.

A queda da Bolsa B3 teve como causa principal o preço das ações da Vale, que caiu 1,6% por causa da redução do preço do minério de ferro no mercado da China. Esse preço recuou 2,7%, para US$ 103,59 centavos por tonelada.

Os mercados estão preocupados com a lenta recuperação da economia chinesa. A China é o maior produtor e consumidor mundial de aço. E o aço é o insumo mais utilizado pela indústria da construção civil chinesa, cujo crescimento tem sido lento e discreto, causando esse sobe-e-desce das cotações do minério de ferro, uma commodity da qual o Brasil, por meio da Vale, é um dos dois maiores exploradores e exportadores do mundo.

Os últimos números do setor imobiliário chinês revelaram que as vendas de novas residências no país apresentaram queda, ampliando as dúvidas sobre a recuperação do setor, que é o que mais consome aço naquele gigante asiático.

Aqui no Brasil, começam hoje, para valer, na Câmara dos Deputados, os debates sobre a proposta do arcabouço fiscal, apresentado ao Congresso pelo governo do presidente Lula. O arcabouço substituirá o teto de gastos. No mercado, reina a certeza de que a proposta será aprovada sem problemas.

Para garantir a sua aprovação, o governo liberou ontem mais R$ 1,2 bilhão em emendas parlamentares, com o que garantirá o voto de deputados que estavam em dúvida. E será sempre assim: quando houver algum projeto de interesse do Palácio do Planalto, os deputados chantagearão o governo, que liberará mais emendas parlamentares.

O deputado federal cearense Mauro Benevides Filho disse ontem a esta coluna que o arcabouço fiscal é uma proposta do mais alto interesse do país. E salientou que, durante as discussões, o texto da proposta será melhorado por emendas dos parlamentares, uma das quais é de sua autoria.

Na manhã desta terça-feira, o preço internacional do petróleo subiu 0l,41%, sendo negociado a US$ 76,30 por barril.

Esse aumento é consequência da reunião que tiveram ontem o presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder da maioria na Câmara dos Representantes, Kevin Macarthy, para tentar um acordo sobre o teto da dívida norte-americana, que é superior a US$ 30 trilhões.

Não houve acordo, mas o presidente Biden disse que a reunião foi muito produtiva. E isto teve repercussão positiva no mercado do petróleo. Outra reunião será realizada ainda nesta semana.