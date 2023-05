Incêndio no Galpão 5: Presidente da Ceasa esclarece e informa

Sobre nota divulgada hoje por esta coluna a respeito da insatisfação de permissionários da Ceasa Ceará, em Maracanaú, cujo galpão número 5 foi parcialmente destruído por um incêndio que, há duas semanas, destruiu 35 boxes, causando prejuízo a igual número de permissionários, todos hortifruticultores que comercializam ali seus produtos, o presidente da empresa, Tim Gomes, transmitiu os seguintes esclarecimentos e informações:

“Todos os permissionários do citado galpão estão acomodados em outros boxes ou no galpão provisório montado próximo ao GP5, medindo 10 m x 0,60 cm e pé direito de 4,50 m,com fornecimento de energia e iluminação.

“Informo, por oportuno, que, depois de diversas reuniões realizadas com os permissionários do GP5, ficou acordado que a Ceasa-CE irá isentar todos eles do pagamento de aluguel e condomínio durante a reforma do mesmo e que os 10 permissionários que estão utilizando o galpão provisório irão custear as despesas com o aluguel do equipamento, montado numa área onde os seus caminhões e os veículos de abastecimento estão tendo livre acesso.”