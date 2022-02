Ministra trata de fertilizantes cearenses com CEO da Galvani

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que se encontra em Fortaleza desde a manhã desta quinta-feira, 24, reuniu-se hoje com Marcos Stelzer, CEO da Galvani Fertilizantes, que juntamente com a Indústrias Nucleares do Brasil, explorará a mina de urânio fosfatado de Itataia, em Santa Quitéria, para a produção de fertilizantes.

Do encontro, participaram o presidente da Federação da Agricultura do Ceará(Faec), Amílcar Silveira, e o deputado federal Danilo Fortes, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio e amigo pessoal da ministra.

O CEO da Galvani transmitiu à ministra Tereza Cristina todas as informações sobre o projeto de exploração industrial da mina de Itataia, no que serão investidos US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões).

Ele disse que serão produzidas, anualmente, em Santa Quitéria, 1,.25 milhão de toneladas de fertilizantes.

E pediu o apoio dela junto ao Ibama para que seja acelerada a análise do projeto para a emissão da Licença Ambiental Prévia, com o que os trabalhos na mina serão iniciados.

A ministra marcou uma nova reunião na próxima semana, em seu gabinete, em Brasília, para a qual ela convidará mais dois ministros que têm a ver com o licenciamento ambiental e com a produção de fertilizantes.

A exploração da mina de urânio fosfatado de Itataia contribuirá para a redução das importações brasileiras de fertilizantes. O Brasil é muito dependente do insumo russo.

O presidente da Faec ficou feliz com uma informação transmitida pelo CEO da Galvani à ministra Tereza Cristina: os fertilizantes produzidos no Ceará serão transportados para Mato Grosso por veículos que, na viagem de volta, trarão milho para o Ceará, cujas avicultura e pecuária passarão a ter garantido o abastecimento desse cereal.