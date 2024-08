Ministério Público e Centro Fashion juntos pelo Agosto Lilás

O MP do Ceará, em parceria com o Centro Fashion Fortaleza, promoverá uma série de ações voltadas para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher durante o Agosto Lilás. A iniciativa, com o mote “Eu visto essa causa”, acontecerá do dia 27 ao dia 31 de agosto, no Centro Fashion Fortaleza.

Durante toda a semana, haverá uma exposição de looks das marcas presentes no empreendimento que apoiam a causa, na rua General Bezerril do setor roxo, próximo a Praça de Alimentação. Além disso, no dia 30 e 31 de agosto, o Ministério Público do Ceará (MPCE) estará presente com workshops, no palco na praça de alimentação do setor roxo, abordando temas relacionados “às mudanças na Lei Maria da Penha”, “atuação da Polícia Civil no estado do Ceará” e ao “enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher”. O MPCE estará presente também na entrada principal do Centro Fashion no setor verde para divulgar a campanha e ações que estarão acontecendo.

Para encerrar a semana, no dia 31 de agosto (sábado), teremos uma apresentação musical da cantora Lana, na praça de alimentação do Setor Roxo, a partir das 11h30 da manhã.

Segundo Charles Santiago, superintendente do Centro Fashion Fortaleza, o local foi escolhido para a ação por atingir diretamente um público-alvo prioritário: "O Centro Fashion tem como público principal as mulheres, especialmente dentro da faixa etária trabalhada. Entendemos que é fundamental apoiar causas que impactam diretamente essas mulheres e suas famílias."

A programação faz parte da campanha Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher, e é uma parceria entre o MPCE e o Centro Fashion Fortaleza, reafirmando o compromisso das instituições com a causa.