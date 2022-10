Mercado aguarda anúncio do futuro Ministro da Fazenda

Sites especializados em economia, como o Infomoney, estão dizendo nesta segunda-feira que a vitória de Lula na eleição presidencial de ontem deverá causar um susto na Bolsa de Valores B3. E o dólar deverá subir nestes primeiros dias após o pleito, mas será, apenas, um período de acomodação.

Esse período passará tão logo o presidente eleito anuncie sua equipe econômica e indique rumos para o seu governo.

Os economistas afirmam que será necessário esperar pelo anúncio do futuro ministro da Fazenda, assim mesmo, ministro da Fazenda, o que significa que o ministério da Economia será extinto e recriado a antiga pasta que sempre comandou a economia no Brasil.

Os mesmos economistas também indicam que, como o resultado da eleição foi muito apertado, a tensão política continuará por mais tempo.

Eles também dizem que, hoje, o dólar deverá subir de R$ 5,30, onde está desde sexta-feira, para até R$ 5,45. E que a Bolsa terá uma queda já prevista como consequência da vitória de Lula.

Eles também preveem que, hoje, as ações da Petrobras e do Banco do Brsl deverão ter uma forte queda. Os investidores, que vivem da especulação, aproveitarão para comprar mais ações das duas estatais para vende-las quando elas retomarem a curva de alta, o que acontecerá quando a futura equipe econômica de Lula for anunciada.

Mas as ações da Magazine Luiza, a Magalu, e da Construtora MRV, cujos controladores apoiaram a candidatura de Lula, podem subir no pregão de hoje da Bolsa B3, o que só se saberá quando for iniciado o pregão, às 10 horas.