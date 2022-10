Evangelho de hoje, 2ª feira, 3110 (Lc 14, 12-14)

Naquele tempo,disse também Jesus a quem o tinha convidado: 'Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz! Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos.'

Reflexão – O sentido do nosso viver está na conquista da vida eterna

“Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. "Então tu serás feliz!" Com palavras persuasivas Jesus nos ensina algo que contradiz completamente o pensamento do mundo e nos coloca em sentido contrário a tudo o que apreendemos aqui na terra. Ele nos conscientiza de que seremos felizes quando aprendermos a atrair para o nosso convívio os que se sentem marginalizados e cheios de contradições, isto é, os que nunca esperariam ser convidados e notados. Ele nos garante que seremos afortunados quando estivermos em união com todas as pessoas, num só ideal, lembrados de que esta vida é passageira e que o sentido do nosso viver está na conquista da vida eterna, junto com todos com os quais comungamos. Por isso, Jesus nos aconselha a não convidar para a festa da nossa vida somente os amigos ou as pessoas mais queridas que estão perto de nós, mas àqueles que mais necessitam de alimento. Ninguém deverá ser excluído da nossa realidade existencial, das nossas conquistas, das nossas vitórias, e dos bens que devem ser partilhadas com todos, sem exceção, sem preconceito e discriminação. Por isso, as coisas que fazemos no nosso dia a dia, as nossas atitudes, poderão se constituir num referencial para a conquista da nossa felicidade eterna. A nossa felicidade interior e a paz de que precisamos vêm do serviço desinteressado. Por isso, Jesus nos explica: se fizermos as coisas somente àqueles que podem nos recompensar, já estamos recebendo o prêmio. Porém, quando realizamos algo às pessoas que não podem fazer o mesmo conosco, aí então, a recompensa nos virá do céu. Diante deste Evangelho precisamos avaliar qual é o nosso interesse quando escolhemos as nossas amizades, qual é o valor com que ajuizamos as pessoas sejam elas ricas, sejam pobres. Qual é o nosso interesse quando cultivamos os nossos relacionamentos, se o que estamos buscando aqui na terra servirá apenas para que tenhamos uma vida cheia de regalias ou se estamos caminhando em busca do reino de Deus.- Como você tem escolhido os seus relacionamentos? – Os pobres também fazem parte do seu dia a dia? – Você tem dado atenção às pessoas que servem na sua casa? - Já teve interesse em saber da sua história? – E aqueles que a seus olhos são um problema, você já se aproximou para conhecê-los? – Você será recompensado no reino dos céus? – Você é feliz?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO