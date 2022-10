Empresas cearenses operam maior prensa de aparas da América Latina

Empresas cearenses com plantas industriais localizadas em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, a CoBAP, que produz, de forma sustentável, caixas de papelão ondulado e ainda oferece soluções em embalagens ecológicas, e a Pacel, que lhe fornece a matéria prima, inauguraram nesta semana a maior prensa de aparas de papelão da América Latina, para o que investiram R$ 3,5 milhões.

Dirigidas pelo empresário Paulo Eduardo Correia e por sua filha Renata Correia, a CoBAP e a Pacel, com a nova prensa, duplicaram sua capacidade de produção diária.

A antiga prensa, instalada na Pacel, produzia fardos de 600 quilos. Agora, com o novo e moderno equipamento, a empresa-irmã da CoBAP está produzindo fardos de até 1.300 quilos, o que já aumentou a produtividade de ambas as plantas.

As embalagens produzidas pela CoBAP atendem empresas dos setores de alimentos industrializados e in-natura, calçados, vestuário, eletroeletrônicos, construção civil, bebidas e refrigerantes, saneantes e todos os setores que demandem embalagens ecológicas de qualidade industrial.

Paulo Eduardo Correia, sócio majoritário e CEO das duas empresas, explica as atividades da Pacel e da CoBAP: a primeira coleta as caixas de papelão usadas, que são prensadas, enfardadas e enviadas à CoBAP que as transforma em embalagens para os mais diferentes tipos de produtos.

A CoBAP, com a matéria-prima fornecida pela Pacel, está produzindo, mensalmente, 2,5 mil toneladas de papel e 2 mil toneladas de papelão.

Além do aspecto ecológico, há o lado social a ser destacado: a Pacel e a CoBAP têm um centro de coleta de aparas por meio do qual geram emprego e renda para mais de 300 pessoas.