Evangelho de Hoje, sábado, 29/10 (Lc 14, 1.7-11)

Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola: 'Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: 'Dá o lugar a ele'. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: 'Amigo, vem mais para cima'. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva, será humilhado e quem se humilha, será elevado.'

Reflexão – Só Deus tem autoridade para nos colocar no lugar adequado

Mais uma vez o Senhor nos ensina a ter a humildade como uma prática rotineira na nossa vida. A humildade é o reconhecimento da nossa capacidade e da nossa limitação no exercício das nossas obras aqui neste mundo, em outras palavras o conceito de quem somos e do que temos e do que não somos ou não temos. No entanto, não nos basta reconhecer a nossa capacidade, competência e limitação, para que sejamos verdadeiramente humildes diante de Deus. Precisamos também honrar o nosso próximo com gestos de consideração e de caridade reconhecendo também a sua competência e tudo a que ele tem direito. Para isso, necessitamos nos vigiar a fim de não termos a pretensão de querermos ser melhores que os outros tentando nos elevar acima daquilo que nos for destinado. Elevamos a nós mesmos (as) quando nos colocamos acima das outras pessoas e sentimo-nos superiores a elas; quando não as reconhecemos como filhos e filhas de Deus, dotadas de dignidade, portanto, com direito aos lugares que lhes foram dedicados. Se fizermos uma reflexão iremos constatar que o nosso viver é uma constante disputa por lugares e privilégios e que estamos sempre, mesmo sem ter consciência, querendo ofuscar o brilho dos outros. Porém, como cristãos, devemos nos colocar diante de Deus, e humildemente reconhecer que toda a nossa capacidade nos é dada por Ele e só Ele tem autoridade para nos colocar no lugar adequado. Aquele (a) que se diz cristão (ã) há de confiar em Deus que providencia tudo de que precisarmos para bem viver. Portanto, não precisaremos nos apressar para tomar os melhores lugares porque o nosso melhor lugar é aquele que Deus já nos reservou para ocupar. – Você gosta dos melhores lugares? – Você admite que alguém lhe passe à frente no estacionamento? – Como você se sente quando isso lhe acontece? – Você lembra-se dos outros quando quer ocupar os primeiros lugares?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO