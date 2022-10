Empresários cearenses divulgam manifesto pró-Bolsonaro

Dirigentes de algumas das principais entidades empresariais do Ceará, como a Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), o Sindicato do Comércio Lojista de Fortaleza, a Associação Comercial do Ceará e a Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH), assinaram e publicaram nesta sexta-feira um “Manifesto do Setor Produtivo sobre o Segundo Turno das Eleições Presidenciais”.

O documento – ressaltando que, “hoje, o emprego está em alta, os preços em queda, a quarta menor inflação do mundo e um PIB que atingiu o maior nível em 8 anos”, com “políticas públicas voltadas à responsabilidade fiscal, ao crescimento sustentável da economia, à garantia da propriedade privada e ao incentivo do comércio, dos serviços, da indústria e do agronegócio nunca foram tão corretas como as de agora – conclui “apoiando e recomendando o voto na reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro”.

De acordo com os empresários, “trata-se da mais importante eleição da nossa história e, portanto, necessita de uma reflexão por parte de cada cidadão, para definir qual o melhor candidato para o Brasil”. E acrescenta o documento:

“Nesse cenário de escolha, as Federações e Associações representativas dos setores econômicos do Ceará entendem que os resultados sócio-econômicos obtidos até agora atestam que as políticas do atual Governo Federal vêm dando certo, tendo propiciado ao Brasil índices econômicos superiores aos da grande maioria dos demais países, apesar da grande crise sanitária que atingiu a todos.”

O manifesto foi divulgado após uma reunião de mais de uma centena de empresários, que durou três horas, no auditório do edifício BS Design. A reunião foi convocada e liderada pelo presidente da Faec, Amílcar Silveira, pelo ex-presidente da Fiec, Beto Studart, e pelo presidente da ABIH Nacional, o cearense Manoel Linhares.