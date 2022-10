Marquise conquista prêmio nacional na área de recursos humanos

Festa no Grupo Marquise, que acaba de receber o Prêmio Gupy Destaca – que avalia as Práticas de Recursos Humanos de empresas dos mais variados setores de todo o País. A Marquise ficou em quinto lugar nacional na categoria desenvolvimento e no nono lugar na classificação geral - ficando à frente de mais de mil empresas, incluindo grandes players do Brasil.

A premiação é dividida em categorias - atração, desenvolvimento e encantamento. O Grupo Marquise foi destaque ao lado de empresas como Grupo O Boticário, a consultoria EY, a empresa de telefonia Vivo e a farmacêutica Bayer.

O Prêmio Gupy Destaca tem foco em práticas responsáveis na gestão de pessoas e humanização nas empresas.

“A conquista do prêmio Gupy simboliza o reconhecimento do mercado à nossa cultura voltada para a valorização e desenvolvimento de pessoas, fortalecida por práticas e políticas onde RH e lideranças caminham juntos nesse propósito, gerando valor para as pessoas e negócios. Parabéns a todos que fazem parte do mundo Marquise. O prêmio é nosso!”, celebra Ana Claudia Coelho, Gerente de Gestão de Pessoas do Grupo Marquise.

Luiz Gustavo Vianna, diretor administrativo financeiro do Grupo Marquise, lembra que acorporação tem como um dos seus valores o respeito nas relações.

“Esse prêmio mostra o quanto de fato seguimos essa diretriz e que, em 47 anos, o Grupo entende que o ser humano é elemento mais estratégico do seu negócio. Esse reconhecimento nos dá mais impulso para novas conquistas”, comemora ela.