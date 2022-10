Eleição presidencial também dividiu empresários no Ceará

No Ceará, o segundo turno da eleição presidencial, que se realizará no próximo domingo, 30, dividiu também o empresariado.

No início desta semana, houve, no Passeio Pública, no centro de Fortaleza, uma reunião que, liderada pelo senador Tasso Jereissati, do PSDB, juntou empresários e empresárias da indústria e do comércio que apoiam a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.



Hoje, sexta-feira, às 11 horas, no auditório do mezanino Norte do edifício BS Design, empresários da indústria, do comércio e da agropecuária, liderados por Beto Studart, ex-presidente da Federação das Indústrias, e pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amílcar Silveira, promoverão reunião semelhante com o objetivo de reunir apoios à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, do PL.

Os dois lados trabalham – com as armas e condições permitidas pela legislação eleitoral – para angariar o maior número possível de apoiadores.

No regime democrático, é interessante e estimulante observar a movimentação dos oponentes, que, no caso em tela, têm mantido um comportamento natural de um embate eleitoral.

Esta coluna já disse, e o repete agora: esta é a mais disputada eleição presidencial da história política brasileira.