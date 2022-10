Balanço da Gol revela maior receita operacional de sua história

Do balanço da Gol Linhas Aéreas, relativo ao terceiro trimestre deste ano (julho-agosto-setembro), esta coluna destacou os seguintes números:

A empresa alcançou no período a maior receita operacional líquida de sua história: R$ 4 bilhões, ou seja, 109% a mais do que a receita registrada no mesmo período de 2021.

A Gol retomou a demanda corporativa, tendo transportado 6,9 milhões de passageiros no trimestre.

A empresa recebeu três novas aeronaves Boeing 737 MAX-8 no trimestre, com os quais totalizou 37 aeronaves desse modelo, correspondentes a 26% de sua frota total.

KLABIN TEM MELHOR RESULTADO DE SUA HISTÓRIA

Com fábrica em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, a Klabin, maior produtora e exportadora brasileira de papel e papelão para embalagens, além de única do país a oferecer ao mercado celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff, registrou o melhor resultado de sua história para um trimestre -- o terceiro trimestre deste ano, julho-agosto-setembro ..

O Ebtida Ajustado, que é o lucro antes de juros, impostos, taxas, Depreciação e Amortização, alcançou R$ 2,31 bilhões, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2021, um novo recorde no indicador para a empresa.



O volume de vendas no terceiro trimestre de 2022 foi de mais de 1 milhão de toneladas, crescimento de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado, estando o resultado relacionado à estratégica diversificação de produtos e mercados, aliada ao sólido desempenho operacional.

O volume do negócio de papéis, que registrou crescimento de 15% no comparativo anual, foi beneficiado pelo volume adicional de Eukaliner® produzido pela MP27 (primeira fase do Projeto Puma II).



A receita líquida da Companhia bateu em R$ 5,488 bilhões no 3T22, representando um aumento de 26% em relação ao 3T21.

O resultado é consequência do maior volume nas vendas e dos reajustes de preços realizados ao longo dos últimos trimestres em todas as unidades de negócios, como também do efeito positivo do câmbio no período.



O ROIC (Retorno sobre o Capital Investido) dos últimos 12 meses alcançou 19,3%, reforçando a capacidade da Klabin de aliar crescimento e geração de valor aos acionistas nas mais diversas conjunturas. Os resultados recordes alcançados no terceiro trimestre de 2022 consolidam o sucesso do modelo de negócios integrado, diversificado e flexível da Companhia, e reforçam a confiança em sua trajetória de expansão, implementada de forma consistente ao longo dos últimos anos.



No terceiro trimestre de 2022, a Klabin investiu R$ 1,691 bilhão em suas operações e em projetos de expansão.