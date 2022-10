Evangelho de hoje, sexta-feira, 28/10 (Lc 6, 12-19)

Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos.

Reflexão – Cada um de nós tem a sua função na construção do reino de Deus

Jesus subiu à montanha para orar e pedir ao Pai discernimento, pois sabia da grande responsabilidade que teria em escolher dentre muitos, os doze apóstolos que seriam as colunas da Sua Igreja. Por isso, quando desceu, estava seguro de que os escolhidos eram seguramente aqueles que o Pai Lhe havia indicado, apesar dos diferentes tipos de temperamento e caráter, como também dos defeitos e virtudes. Ele sabia que todos teriam a sua função no plano de Salvação de Deus e não perdeu tempo, começou a ensiná-los por meio das Suas ações, gestos e palavras. Assim, os apóstolos escolhidos, caminharam e aprenderam com Ele a ter intimidade com o Pai, a orar, e, principalmente, a edificar o reino dos céus. Embora haja os desacertos por causa da nossa fraqueza espiritual, com Jesus nós também aprendemos a orar para conhecer a vontade de Deus confiando no discernimento feito, sob a ação do Espírito Santo. Mesmo que, às vezes, no primeiro contratempo, depois que oramos e discernimos algo, possamos duvidar da nossa oração e do direcionamento que nos foi dado, precisamos nos manter firmes e confiantes. Jesus nunca duvidou de que a Sua escolha fosse segundo a vontade do Pai, mesmo que entre os escolhidos houvesse traidor, covardes e incrédulos. Aprendamos, portanto, com Jesus, a subir a montanha para orar e, ao descer, possamos enfrentar a multidão, os traidores e covardes com serenidade e segurança. – Você costuma orar ao Pai antes de tomar suas decisões? – Mesmo quando há algum contratempo você confia no direcionamento do Senhor? – Você acha que Deus escuta a sua oração?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO