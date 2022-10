Fiec inaugura Hub de Tecnologia do Senai em Maracanaú

Uma boa notícia! O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o diretor regional do Senai, Paulo André Holanda, inauguraram nesta quarta-feira, o Hub de Tecnologia do Instituto Senai de Tecnologia, localizado em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Lá, também, eles entregaram os Laboratórios de Química e de Alimentos & Bebidas da mesma unidade do Senai.

Os dois eventos integraram a programação do Senai Innovation, que, à tarde, se realizou na sede da Fiec, em Fortaleza, com palestras sobre a inovação e a Indústria 4.0.

Ao falar na inauguração do Hub de Tecnologia e na entrega dos laboratórios, Ricardo Cavalcante destacou que a Fiec investiu mais de R$ 9 milhões na implantação dos equipamentos, com os quais o Senai ampliará suas atividades.

“Nossa é, cada vez mais, é identificar as necessidades da indústria e oferecer-lhe as melhores soluções, como estamos a fazer aqui hoje”, disse, sob aplausos, o presidente da Fiec.

Por sua vez, o diretor regional do Senai, Paulo André Holanda, disse que o Hub de Tecnologia “propiciará o crescimento das startups que poderão desenvolver seus projetos com o auxílio da tecnologia de ponta oferecido pelo equipamento”.

Ele acrescentou: “O objetivo deste Hub é fazer mentoria e trazer os empresários para desenvolverem seus produtos e acelerar seus processos. Vale destacar que esta unidade fica em uma região estratégica do Estado que é a cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, com centenas de indústrias, que agora têm possibilidades de desenvolverem aqui seus projetos com muito mais efetividade e isso nos motiva muito para continuarmos nosso trabalho”.