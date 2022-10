Embraer terá cooperação com indústria aeroespacial da Coreia do Sul

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que anunciou nesta quinta-feira, 27, Memorandos de Entendimento com as empresas aeroespaciais ASTG (Aerospace Technology of Global), EMK (EM Korea Co.) e Kencoa Aerospace, da Coreia do Sul, com o objetivo de fortalecer a colaboração com os parceiros da indústria de defesa coreana para o futuro fornecimento de peças para o C-390 Millennium.

A aeronave concorre no programa da Aeronave de Transporte de Grande Porte II (Large Transport Aircraft – LTA II), promovido pela Administração de Programas de Aquisição de Defesa (Defense Acquisition Program Administration – DAPA) da Coreia do Sul.

O potencial fornecimento de peças fabricadas na Coreia do Sul contribuirá para os requisitos de compensação do Programa LTA II.

Os memorandos têm como objetivo criar relações comerciais de longo prazo entre as partes que se estenderão para além do Programa LTA II.

As capacidades da indústria coreana também podem levá-la a participar de desenvolvimentos futuros nas plataformas existentes da Embraer, como o C-390 Millennium, bem como em projetos de novas aeronaves, veículos e sistemas.

“A Embraer está muito confiante nos benefícios mútuos a serem obtidos com esta parceria, criando assim um relacionamento sustentável e de longo prazo com os parceiros na Coreia do Sul”, disse Jackson Schneider, Presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança.

“Ao oferecer mais de 50 anos de experiência em aviação, tecnologia e inovação, buscamos estabelecer parcerias significativas na Coreia para a criação de novos negócios e soluções”, acrescentou Schneider.

O C-390 Millennium e sua configuração de reabastecimento aéreo, o KC-390, são a nova geração de aeronaves multimissão de transporte militar que oferecem mobilidade e capacidade de carga incomparáveis, rápida reconfiguração, alta disponibilidade, conforto aprimorado, bem como gerenciamento otimizado de custos operacionais reduzidos ao longo de seu ciclo de vida, tudo em uma única plataforma.

Desde a primeira entrega à Força Aérea Brasileira (FAB), o KC-390 Millennium tem comprovado sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A atual frota de KC-390 da FAB é composta por cinco unidades e já ultrapassou as sete mil horas de voo em operação, com uma taxa de 99% de conclusão de missão, demonstrando excelente disponibilidade e produtividade em sua categoria.

Em junho, o Ministério da Defesa da Holanda anunciou a seleção de uma frota composta por cinco aeronaves C-390 Millennium para substituir sua atual frota de C-130 Hercules.

As Forças Armadas de Portugal e as Forças de Defesa da Hungria irão iniciar as operações com o KC-390 em 2023 e 2024, respectivamente.

As frotas das três nações europeias serão configuradas para reabastecimento aéreo e serem totalmente compatíveis com as operações da OTAN.