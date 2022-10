Evangelho de hoje, 5ª feira, 27/10 (Lc 13, 31-35)

Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: 'Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar.' Jesus disse: 'Ide dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã; e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém! Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados! Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste! Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo: não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor.'

Reflexão – A Jerusalém celeste é também o nosso destino

Jesus caminhava firmemente para o desfecho final e se confrontava com os fariseus, que na sua ignorância, queriam amedrontá-Lo e, assim, preveniam-no de Herodes que procurava matá-lo. No entanto, Jesus continuava firme no Seu propósito de fazer a vontade do Pai e não estava preocupado com o que Herodes poderia fazer com Ele. Afirmando que continuaria operando milagres até que seus dias terminassem. Ele caminhava para a morte e sabia muito bem o que o esperava em Jerusalém, a cidade santa onde estava erguido o templo e que seria o palco dos acontecimentos que O levariam à crucificação e à morte e, depois de três dias, a ressurreição! Colocando isso na nossa vida prática podemos tirar como mensagem o exemplo e determinação de Jesus diante da missão a que Ele se propunha. Não temeu os homens, mas permaneceu fiel ao Pai. Ele, como homem, tinha inteira liberdade para dar justificativas de afastar-se de Jerusalém porque o rei queria mata-Lo. No entanto, o Seu ideal de vida era justamente “beber o cálice” que Lhe estava destinado e, por isso, permaneceu fiel aos Seus propósitos. Jesus chorou diante das muralhas de Jerusalém lamentando a sua rebeldia e obstinação porque não O aceitavam como Salvador. Chorou por aqueles que não O acolheram e previu para eles um tempo de abandono e dispersão. Nós podemos também nos colocar no lugar de Jerusalém, isto é, do povo que não aceita a salvação de Jesus e não aproveita o tempo em que é visitado. Muitas vezes rejeitamos a Deus, não caminhamos segundo a Sua Palavra, não seguimos os Seus ensinamentos e perdemos o valioso tempo em que estamos vivendo aqui na terra. Jesus também chora diante de nós e lamenta a nossa ignorância, mesmo assim, torce e espera que nós, no devido tempo, possamos ainda dizer de coração: “Bendito aquele que veio em nome do Senhor”. Todos aqueles que não acolheram Jesus como Salvador como ainda é o caso dos judeus hoje, também vivem abandonados, sem templo, a espera daquele que ainda virá. A Jerusalém celeste é também o nosso destino, é para lá que caminhamos. Jesus Cristo abriu o caminho para nós, não precisaremos ser flagelados nem crucificados pois, Ele mesmo já o foi por nós, entretanto, até lá, haveremos de caminhar com coragem para atravessar os vales sombrios da nossa vida. – Você tem desistido de assumir a salvação em vista das dificuldades? - Você tem coragem de enfrentar os seus inimigos como Jesus os enfrentou? – Você tem medo de se entregar pela causa do Evangelho? - Você é uma pessoa que caminha firme para a santidade mesmo sabendo que dificuldades o (a) esperam? - Você foge da realidade quando percebe algum indício de sofrimento?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO