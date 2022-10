Grupo C. Rolim, distante da política, respeita a liberdade de expressão

Esta coluna conversou ontem com uma alta fonte do Grupo C. Rolim, um conglomerado de empresas que atuam em diferentes setores da economia do Ceará, da indústria ao comércio varejista, dando emprego a mais de 3 mil pessoas e contribuindo para o desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental do estado e de sua população.

“Ao longo de toda a sua história, como corporação empresarial e como núcleo familiar, o Grupo C. Rolim jamais imiscuiu-se em assuntos da política, mantendo, porém, cordiais e muito boas relações com as autoridades dos governos federal, estadual e municipal”, disse a fonte, referindo-se a fatos recentes relativos à campanha eleitoral que se trava neste segundo turno do pleito presidencial que se realizará no próximo domingo, 30.

De acordo com a mesma fonte, “acionistas, executivos e colaboradores do Grupo C. Rolim respeitam e defendem, plenamente, a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal, mas fazem questão de salientar que opiniões individuais de integrantes da corporação não representam nem o consenso familiar nem a atitude da empresa, que se mantêm distantes das contendas político-eleitorais”.