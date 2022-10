Casa dos Ventos confirma e detalha sociedade com francesa Total

A Assessoria de Imprensa a Casa dos Ventos encaminhou a esta coluna na manhã desta quinta-feira, 26, o seguinte comunicado, no qual confirma que a empresa, criada e controlada pelo cearense Mário Araripe, negociou 34% do capital da empresa, que agora pertencem à multinacional francesa de óleo & gás energia Total:

“A Casa dos Ventos, empresa brasileira de energias renováveis, anuncia a constituição de uma joint-venture com a TotalEnergies, sediada na França, uma das líderes mundiais no segmento de energia. A multinacional adquire 34% da nova sociedade, que nasce com um portfólio de 6,2 GW, dos quais 700 MW estão em operação, 1GW em construção e 4,5 GW em estágio avançado de desenvolvimento.

“Com a operação, a Casa dos Ventos passa a atuar na construção e operação de empreendimentos de geração renovável por meio da nova sociedade com TotalEnergies, enquanto mantém a sua área de desenvolvimento, dedicada à prospecção de oportunidades e à elaboração de projetos greenfield, integralmente vinculada aos atuais acionistas.

“A joint-venture terá o direito prioritário de adquirir outros projetos atualmente em desenvolvimento pela Casa dos Ventos, à medida que atingirem marcos específicos de desenvolvimento – isso garante que a nova empresa poderá fomentar seu crescimento acessando o maior portfólio em desenvolvimento do país.

“A nova sociedade também buscará oportunidades de investimento nas áreas de hidrogênio e amônia verde.

“A parceria vai potencializar o crescimento de ambas as empresas e os investimentos na geração de energia limpa no Brasil. Com planos ambiciosos nesse segmento, a TotalEnergies já anunciou a meta de passar dos 16 GW atuais para 100 GW de capacidade de geração de energia com fontes renováveis até 2030.

“A parceria com a TotalEnergies nos traz diversos benefícios, tornando nossa energia mais competitiva e possibilitando uma expansão mais rápida do nosso braço de geração. Além do aporte de capital, a parceria garante maior capacidade de crédito e relacionamento com fornecedores, além de potencializar nossa carteira de clientes, colocando-nos em uma posição estratégica para liderar a transição energética no Brasil”, comenta Lucas Araripe, diretor de Novos Negócios da Casa dos Ventos. O executivo destaca que a Casa dos Ventos irá triplicar sua capacidade instalada até 2024 e tem planos para atingir a marca de 6 GW em 2026.

“Para a TotalEnergies, o investimento representa um passo importante em sua estratégia global. O grupo tem identificado parceiros com estrutura sólida e capacidade técnica nas principais geografias para a geração de energia com baixa emissão de carbono, com o objetivo de estar entre os cinco maiores grupos internacionais de energia limpa até 2030. No Brasil, um dos países que reúne as condições mais favoráveis do mundo para a geração de energia renovável, a Casa dos Ventos será sua parceira exclusiva.

“A parceria vai unir a excelência em desenvolvimento, construção e operação da Casa dos Ventos com a capacidade de crédito e experiencia da TotalEnergies em novos mercados como hidrogênio verde e amônia. ‘A sinergia entre as duas empresas nos permite trilhar um futuro com mais oportunidades, ao passo que também reforçamos nossa governança’, destaca Araripe. O executivo está confiante de que o acordo vai reforçar a relevância da Casa dos Ventos no mercado, ampliando a sua capacidade de contribuir para a transição energética e para a descarbonização da economia no Brasil e no mundo.

“A Casa dos Ventos contou com assessoria financeira exclusiva do Banco BTG Pactual e assessoria jurídica do Escritório Mello Torres e Stephen Hood Partners."