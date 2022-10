Senai abrirá amanhã Hub de Tecnologia e Laboratório de Química de Alimentos

Amanhã, quinta-feira, 27, durante todo o dia, o Senai Ceará, organismo do Sistema Fiec, promoverá o “Senai Innovation”, evento que, como o próprio nome sugere, será dedicado ao debate acerca da inovação focada no ecossistema empresarial.

A programação será iniciada logo pela manhã com a inauguração do Hub do Instituto Senai de Tecnologia e dos Laboratórios de Química e de Alimentos instalados como consequência da parceria do Departamento Nacional do Senai com a Unidade de Inovação e Tecnologia do Senai Ceará.

O Hub e os laboratórios localizam-se no complexo do Senai na vizinha cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Paulo André Holanda, diretor regional do Senai Ceará, diz que o Hub fortalecerá, ainda mais, o trabalho que o órgão vem desenvolvendo no Ceará, desde a criação do Habitat de Inovação, cujo foco é a conexão com startups, empreendedores, inventores, alunos e indústrias, “para a implementação de negócios inovadores e de impacto”.

O “Senai Innovation” marcará a entrega a entrega ao mercado de áreas exclusivas voltadas para a qualificação de profissionais dos segmentos de química, alimentos e bebidas.

O Hub de Inovação do Instituto Senai de Tecnologia, por sua vez, será um espaço destinado à conexão das indústrias às soluções desenvolvidas pelo Senai Ceará com o objetivo de impulsionar o ecossistema local de inovação e empreendedorismo.

No período da tarde, na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), o “Senai Innovation” promoverá para os seus participantes palestras sobre a implementação da Agenda ESG. A coordenadora do Núcleo ESG-Fiec, Alcileia Farias, falará sobre o tema.

O Chief Operating Officer (COO), Rodrigo Casado, pronunciará palestra abordando os Desafios da Indústria 4.0. Ele é mestre em Logística com formação em Liderança e Negociação por Harvard e Black Belt certificado com foco em produtividade, tecnologia e inovação.