Ricardo Cavalcante é reeleito presidente da Associação Nordeste Forte

Atenção! O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, foi reeleito hoje, por unanimidade, presidente da Associação Nordeste Forte, instituição que representa as nove Federações de Indústrias da região nordestina.



A reeleição aconteceu durante reunião de cúpula da Associação, em Brasília, nesta terça-feira, 25. Ricardo Cavalcante cumprirá novo mandato, que se estenderá até 2025.

“Agradeço a confiança em mim depositada por todos os que fazem a Associação Nordeste Forte. Juntos, fortaleceremos ainda mais a indústria do nordeste, atuando em prol do desenvolvimento de nossa região e do nosso povo”, declarou Ricardo Cavalcante após sua proclamação.A Associação Nordeste Forte foi criada em 29 de novembro de 2016 e seu objetivo é promover ações de desenvolvimento socioeconômico na região, contribuir para a competitividade da indústria e fazer com que a economia regional cresça, estreitando os laços de suas instituições fundadoras, na busca pela redução das desigualdades regionais e na construção de um Nordeste mais forte.

Ricardo Cavalcante presidiu a reunião de hoje da Associação Nordeste Forte, realizada na sala da entidade no edifício sede da CNI, em Brasília.

A reunião contou com a presença do superintendente da Sudene, general Araújo Lima, que apresentou as principais estratégias da instituição para aregião Nordeste e para os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.



O general Araújo Lima disse que a ideia da Sudene é aproximar-se do setor produtivo por meio da Associação Nordeste Forte.



Participaram da reunião presidentes e vice-presidentes das federações das indústrias do Nordeste, além de altos funcionários da Sudene e da Confederação Nacional da Indústrias (CNI)