Ivens Dias Branco Júnior reúne-se com Jovens Empresários

Quinta-feira, 27, às 11 horas, a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) promoverá encontro dos seus sócios com o empresário Ivens Dias Brnco Júnior, sócio e CEO de M. Dias Branco, líder do mercado nacional de massas e biscoitos.



No encontro, o executivo falará de sua trajetória empresarial e abordará o crescimento de M. Dias Branco.

“Nossa expectativa é grande com relação ao encontro com Ivens Júnior. O empresário compartilhará conosco sua experiência no mundo dos negócios e falará sobre a trajetória da empresa, que tem mais de 10 mil colaboradores, gera renda e promove o desenvolvimento econômico e social do Ceará”, como ressalta o coordenador-geral da AJE, George Martins.



O evento acontecerá na unidade da GME, uma das empresas do Grupo M. Dias Branco, localizada na rua José Setúbal Pessoa, 255, bairro do Mucuripe.