Evangelho de hoje, 3ª feira, 25/10 (Lc 13, 18-21)

Naquele tempo: Jesus dizia: 'A que é semelhante o Reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos.' Jesus disse ainda: 'Com que poderei ainda comparar o Reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado.'

Reflexão – Deus não economiza o Seu amor!

Mais uma vez Jesus nos apresenta o reino de Deus igualando-o, agora a uma semente de mostarda que é atirada no jardim e cresce, se tornando uma grande árvore em cujos ramos as aves do céu fazem seus ninhos. Esta semente é comparável ao amor de Deus que foi semeado no jardim do nosso coração e que, na medida em que nos damos conta da sua existência se vai tornando grandioso a ponto de extrapolar e espalhar-se como os galhos de uma árvore que alimenta a todos os que dele são carentes. Em todos os momentos da nossa vida há oportunidade para fazermos uma experiência com o Amor de Deus, principalmente, naquelas horas em que mais somos afligidos pelas provações e tribulações. Nessas horas o terreno do nosso coração parece ser regado pelo amor infinito de Deus que nos cumula de graças. A manifestação do amor de Deus no nosso coração nos motiva a amar, perdoar, compreender e acolher a todos os que estão necessitados. Para explicar o desenvolvimento do reino de Deus Jesus também nos dá exemplo de um fermento que, colocado junto à massa faz aumentá-la sem que se perceba como isso pode ser possível. O coração que está aberto e disponível é terreno fértil para que o reino de Deus possa ocorrer. Para que isso seja possível, a primeira coisa que precisamos fazer é tomar consciência de que esta semente foi plantada no coração de todos e não somente de alguns privilegiados. Deus não economiza o Seu amor! Ele é infinito e abundante, portanto, o amor de Deus quando é amado, gera muito mais amor para se amar. – Você tem consciência de que a semente do amor de Deus foi plantada em no seu coração? – Você tem usufruído dessa bênção? – Você tem usado o amor de Deus para também amar as pessoas da sua vida? – Você se sente amado (a) pelas pessoas com o amor que vem de Deus?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO