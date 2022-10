M. Dias Branco participa do Mês da Carreira com foco na indústria 4.0

“No mercado de trabalho, a tecnologia já não é mais uma tendência, é uma realidade”. Este é o tema do Mês da Carreira, um evento de instituições de ensino superior para conectar universitários a profissionais com sólida atuação no mercado de trabalho de maneira online e gratuita a que aderiu a cearense M. Dias Branco.

Hoje, o diretor Técnico e de Operações da empresa, Sidney Leite, especialista no tema, falará às 17 horas sobre a Indústria 4.0 e os avanços tecnológicos da líder nacional em massas e biscoitos. Ele abordará o crescimento e o desenvolvimento da indústria em geral a partir da tecnologia, seus impactos na produtividade, e a evolução de M. Dias Branco na Indústria 4.0.

Sidney Leite é diretor da companhia desde 2013 e possui mais de 30 anos de experiência no segmento de indústria de bebidas e alimentos. É pós-graduado em Supply Chain Management e Administrador de Empresas. Em sua experiência, atuou em grandes empresas cervejeiras e de soft drinks.

A iniciativa das instituições de ensino, como a Martha Falcão Wyden e Estácio de Sá, tem como propósito apoiar a jornada de quem está no mercado de trabalho, abordando os principais temas quando o assunto é empregabilidade. Com transmissão pelo YouTube, a programação inclui três dias de palestras, entre hoje e quinta-feira, todas abertas ao público.

Para participar, basta inscrever-se pelo endereço eletrônico https://www.carreirasedu.com.br/mes-da-carreira2022.