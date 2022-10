Forte tremor de terra abala o município de Jaguaretama

Um forte tremor de terra regisrou-se há poucos instantes no município de Jaguaretama, na reião do Vale do Jaguaribe.

A informação foi transmitida a esta coluna pelopresiente da Federação da Agrcultura e Pecuária do Ceará (Fac), Amílcar Silveira, que a recebeu de produtores rurais de Jaguaretama.

Por enquanto, não há notícias de vítimas nem de danos materiais cauados pelo sismo.

O presidente da Faec adiantou que está mantendo permanente contato com os produtores de Jaguaretaa buscando mais detalhes sobre o tema.

Daqi a instante, a coluna seráatualizada com novas informaçoes.

Informações apuradas por esta coluna junto ao Sindicato Rural de Jaguaretama indicam que no distrio de Pasta, na geografia do município de Solonópole, o tremor causou danos a várias residências, cujas paredes sofreram rachaduras.