"Senai Summit" debaterá sobre inovação focada no ecossistema empresarial

Quinta-feira, 27, o Senai Ceará, organismo do Sistema Fiec, promoverá o “Senai Innovation”, evento que, como o seu nome sugere, será dedicado ao debate acerca da inovação focada no ecossistema empresarial.



A programação inclui a inauguração dos Laboratórios de Química e Alimentos & Bebidas, além da abertura do Hub de Inovação do Instituto Senai de Tecnologia, cujo objetivo é a qualificação de profissionais dos setores de química, alimentos e bebidas.

Também constam da programação, na parte da tarde de quinta-feira, palestras sobre a implementação da Agenda ESG e os Desafios da Indústria 4.0.

Alcileia Sena, coordenadora do Núcleo ESG-Fiec, “produtos e serviços inovadores devem estar integrados aos desafios socioambientais com foco na sustentabilidade do meio e da organização”, razão pela qual uma das palestras será proferida por Rodrigo Casado, Chief Operarating Officer (COO) e mestre em Logística com formação em liderança e negociação pela Universidade de Harvard.

Ele discorrerá sobre o futuro do trabalho e seus impactos e sobre a transformação digital versus transformação cultural, abordando a importância da cultura da produtividade e da inovação nas empresas, como os ecossistemas de inovação podem acelerar a transformação cultural de uma empresa, e ainda apontará os comportamentos desejados para uma transformação de sucesso.

O evento será realizado na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Ceará.