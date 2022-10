Febraban e 26 bancos promovem semana contra fraudes e golpes

Em mensagem a esta coluna, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que, com mais 26 bancos associados, estãp realizando desde segunda-feira e até sexta-feira, 28, a Semana da Segurança Digital, que tem o objetivo de promover a conscientização da sociedade para uso dos canais digitais de forma segura, orientando sobre como se prevenir dos principais golpes e fraudes digitais que tanto dão dor de cabeça aos consumidores e geram prejuízos financeiros.

Durante este período, os participantes divulgarão dicas de como se prevenir dos principais golpes e fraudes digitais. Cada instituição desenvolverá livremente suas ações de conscientização para seus clientes em suas mídias, usando as hashtags #SemanaDaSegurançaDigital, #PareEPense e #PodeSerGolpe. Durante a campanha, a Febraban e os bancos irão interagir em suas mídias sociais com dicas e orientações para que as pessoas não caiam em golpes.

Participam da campanha as seguintes instituições financeiras: ABC Brasil, BRB, Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Pan, Banco Pine, Banco Votorantim, Banese, Banestes, BMG, BNB, Bradesco, Caixa, Daycoval, Fibra, Itaú, Letsbank, Mercantil do Brasil, Modal, Rendimento, Safra, Santander, Semear, Sicoob, Sicred e XP.

Esta é a quinta edição da Semana da Segurança Digital, e o setor bancário se alinha mais uma vez a ações similares desenvolvidas tanto Estados Unidos desde 2003, como na Europa, desde 2012, e que envolvem vários setores da economia.

“A Febraban e seus bancos associados têm investido constantemente na comunicação com a população em geral com campanhas frequentes para orientar o cliente. É essencial criar uma forte cultura de proteção de dados no Brasil e ações de conscientização são fundamentais para fomentar a educação digital em nosso país”, afirma Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.