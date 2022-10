Air France-KLM assume compromissos com aviação mais sustentpavel

Como líder no uso do Combustível Sustentável de Aviação (SAF, na sigla em inglês), o Grupo Air France-KLM, que tem voos regulares ligando Paris e Amsterdam a Fortaleza e vice-versa, reafirma seu compromisso de tornar o setor da aviação mais sustentável, e está dando um passo decisivo ao assinar o primeiro conjunto de acordos de longo prazo para fornecer o SAF necessário para suas companhias aéreas nos próximos anos.

Os acordos cobrem o fornecimento de um volume total de 1,6 milhão de toneladas de combustível sustentável de aviação entre 2023 e 2036, o que evitará a emissão de 4,7 milhões de toneladas de CO2 em seu ciclo completo, em comparação com combustíveis fósseis.

Os primeiros parceiros da Air France-KLM são: a Neste, fornecendo 1 milhão de toneladas no período de 2023 a 2030, e DG Fuels, fornecendo 600 mil toneladas no período de 2027 a 2036.

Discussões de parceria estão em andamento para incluir novos fornecedores, com o objetivo de estabelecer uma rede diversificada capaz de atender as necessidades de abastecimento no mundo todo.

Totalmente comprometido em reduzir seu impacto ambiental, o Grupo Air France-KLM quer reduzir as emissões de CO2 por passageiro/km em 30% até 2030, em comparação com 2019 -uma meta que foi submetida à SBTi. A trajetória de descarbonização conta com a incorporação de 10% de SAF até 2030, junto à renovação de frota e técnicas de eco-pilotagem.

Esses contratos representam um primeiro passo do grupo em direção à meta de 10% de incorporação de SAF até 2030 e irão cobrir aproximadamente 3% dos 10% necessários.

Ao comprometer-se com a compra de combustível a longo prazo agora, a Air France-KLM apoia o desenvolvimento da indústria de produção de SAF, que ainda está no início no mundo inteiro (em 2021, a produção de SAF representou 0,01% do combustível de aviação consumido no mundo), resultando em preços de três a quatro vezes maiores em comparação com o querosene tradicional. Ao aumentar o uso e a demanda, a Air France-KLM visa a cumprir seu papel aumentando a escala da produção comercial de SAF para uma maior adesão em 2030.

Estes acordos de compra significativos feitos pela Air France-KLM são fundamentais para os compromissos de descarbonização do grupo. Os esforços são reforçados por compromissos ambientais adicionais nos próximos anos -- novos contratos de SAF, pesquisa e desenvolvimento de combustíveis sintéticos ou hidrogênio, Captura e Armazenamento Direto de Carbono do Ar (DACCS) etc. Entretanto, o objetivo global de zero emissões até 2050 só poderá ser alcançado se todas as organizações, públicas e privadas, trabalharem juntas para fazerem desta transição um sucesso. Isto pode envolver mecanismos de incentivo, assim como os que já existem nos Estados Unidos e, mais intensamente, no Estado da Califórnia.

“A descarbonização é o maior desafio que a indústria da aviação já enfrentou. A Air France-KLM está ativando todas as alavancas possíveis para reduzir seu impacto ambiental: renovação de frota, eco-pilotagem e o uso crescente de Combustível Sustentável de Aviação certificado”, diz Benjamin Smith, CEO da Air France-KLM.

“Os contratos que assinamos representam nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento da capacidade de produção de SAF ao redor do mundo, em benefício da indústria como um todo. Estamos ansiosos para trabalhar com a Neste e a DG Fuels, com quem estabelecemos sólidas parcerias que vão abrir o caminho para a criação de uma rede global de fornecedores capaz de atender a nossas necessidades futuras”, destaca ele.