Grand Shopping promove concurso de influencers

Nos próximos dias 06, 13 e 19 de novembro, o Grand Shopping, localizado em Messejana, realizará a Maratona dos Influencers, um projeto que promete impulsionar o mercado digital ao premiar o influenciador que melhor se destacar e mostrar que tem o perfil ideal para divulgar produtos ou serviços.

Com carisma, alegria, naturalidade e profissionalismo, os influenciadores que vierem a participar do concurso deverão mostrar que sua influência ultrapassa o digital e atinge vários públicos.



Participarão do certame os criadores de conteúdo com quantidade de seguidores no Instagram entre 8 mil e 150 mil. Também será necessário ter mais de 18 anos e residir em Fortaleza ou em outro município de sua Região Metropolitana.



Produzido por Samuel Barroso e com apresentação de Erlyson Mendes, a Maratona será realizada em três etapas, e possibilitará que influenciadores de vários nichos possam participar.

“Buscaremos revelar talentos na internet, os quais muitas vezes ficam no anonimato, para elegermos o influenciador oficial do Grand Shopping. O influenciador terá que ter domínio das redes sociais, buscar aprender com as oportunidades, ser colaborativo, criativo e dinâmico”, como explica Samuel Barroso.



“Nosso objetivo será trazer essas novas sensações da internet, aproveitar a visibilidade e engajamento deles para que novos públicos passem a conhecer o Grand Shopping. Por isso, toda a capital cearense terá a chance de mostrar o seu talento”, como diz Paulo Bragança – curador do projeto.



Tudo que vai acontecer durante a Maratona pode ser acompanhado pelo Instagram.