Marquise lança novo empreendimento em S. Paulo

Uma obra artística inédita dos irmãos Campana ficará em exposição pública permanente no novo empreendimento da Marquise Incorporações no bairro Jardins, região nobre de São Paulo, a capital paulista.

O empreendimento denomina-se 319 Padre João Manuel.

A novidade foi anunciada junto com a exibição de outra peça exclusiva do estúdio dos Campana, já em exposição no showroom do empreendimento, que faz parte da coleção Pele, composta por sete painéis que formam um desenho orgânico em alto-relevo.

Essa coleção já esteve em exposição no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro; e no Centre Pompidou Metz, na França.

A instalação sinaliza o início da parceria da Marquise Incorporações com o Estúdio Campana para receber a obra exclusiva que será integrada à fachada do 319 Padre João Manuel, o qual ficará visível a todos os transeuntes da área.

“São Paulo é uma cidade que nos acolheu muito bem. Para retribuir, vamos presenteá-la com uma gentileza urbana – uma obra de arte que poderá ser contemplada por todos os paulistanos que passarem pelo empreendimento na Rua Padre João Manuel”, diz, feliz, Andrea Coelho, diretora da Marquise Incorporações, uma das empresas do Grupo Marquise, dos sócios José Carlos Pontes e Erivaldo Arrais.