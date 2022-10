Evangelho de hoje, domingo,09/10 (Lc 17, 11-19)

Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância, e gritaram: 'Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!' Ao vê-los, Jesus disse: 'Ide apresentar-vos aos sacerdotes.' Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz; 16atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: 'Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?' E disse-lhe: 'Levanta-te e vai! Tua fé te salvou.

Reflexão – Obediência e gratidão

Àquela época, quando um leproso era curado, apresentava-se ao sacerdote a fim de ser reintegrado ao convívio social. Nesta narrativa nós vemos que a obediência dos dez leprosos à ordem de Jesus, de procurar o sacerdote, fez com que eles fossem curados enquanto caminhavam. A lepra é como o pecado que nos tira a harmonia com Deus e com a Igreja e faz com que nos sintamos diferentes e alheios aos nossos outros irmãos. O simples fato de reconhecermos a nossa lepra, isto é, o nosso pecado e desejarmos o perdão e a cura do nosso coração ainda não é suficiente, para que retornemos ao convívio com Deus e com os irmãos. Por isso, Jesus também manda que nos apresentemos ao sacerdote a fim de que sejamos reintegrados à ação da graça santificante e, assim, possamos desfrutar das bênçãos que recebemos no nosso Batismo. Necessitamos também do perdão da Igreja, Corpo do qual nós pertencemos e a quem nós ofendemos e magoamos quando pecamos. Nesse Evangelho Jesus também nos ensina a sermos agradecidos e reconhecidos diante da misericórdia de Deus. O perdão dos nossos pecados e das nossas transgressões é um puro ato de amor da parte do Senhor. Por isso, precisamos ser justos (as) e gratos (as) e, como o leproso agradecido, glorificar a Deus em alta voz e atirarmo-nos aos pés de Jesus, em oração, num ato de humildade e de gratidão. - Você acha que bastaria somente o seu arrependimento e que não precisaria procurar um sacerdote? - Diante do que Jesus nos fala hoje você pode ter mudado de opinião? - Você tem procurado o sacramento da confissão? - Você é uma pessoa agradecida a Deus pela Sua misericórdia por você?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO