Marquise, com M. Lar, começa vendas de novo condomínio

Nova empresa do Grupo Marquise, dos sócios José Carlos Pontes e Erivaldo Arrais, a M. Lar Empreendimentos acaba de apresentar ao mercado o seu novo lançamento: o M.Lar Sul, um condomínio residencial localizado ao lado do shopping Via Sul, na área de influência da Avenida Washington Soares.

O stand de vendas já foi aberto e nele, por conta de uma imersão tecnológica, o visitante, usando um aplicativo, faz uma visita virtual ao empreendimento durante a qual responde a algumas perguntas e vê um vídeo personalizado, mostrando também tudo o que pode ser desfrutado ao redor do M. Lar Sul.

“Nós procuramos usar a melhor tecnologia para proporcionar a melhor experiência ao nosso público. Esse aplicativo foi idealizado por nós e desenvolvido por uma empresa de tecnologia. É um tipo de estratégia inovadora no mercado”, informa a engenheira Andrea Coelho, diretora da Marquise Incorporações.



O empreendimento, com unidades à venda, terá duas torres de apartamentos de 2 ou 3 quartos com suíte e varanda, com área de 51,33 m² a 63,73m² uma ou 2 vagas na garagem, além de áreas de lazer com piscina, minicampo gramado, fitness cross training, lounge convivência, espaço kids, playground, pet place, espaço para picnic, horta, bicicletário e eclusa para pedestres com espaço delivery.