Fraport inaugura Sala VIP para aviação executiva

Administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza, denominado oficialmente de Fortaleza Airport, acaba de inaugurar um espaço VIP para os usuários da aviação executiva, o Jet For.

Ele foi instalado e já opera no mesmo espaço onde funciona o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Fortaleza, dispondo de salas amplas e confortáveis para que os clientes da aviação executiva recebam tratamento especial.

A área construída tem mais de 300 m² e está inserida em um terreno de 800 m² dentro do sítio aeroportuário.



Após a Fraport Brasil lançar a RFP (Request for Proposal) no mercado, a empresa Terral Táxi Aéreo apresentou o projeto mais adequado, realizou a reforma do local e já assumiu a gestão do espaço, que dispõe, ainda, de uma copa sofisticada, lounge com visão direta para a pista do aeroporto, além de um acesso rápido para embarque e desembarque devido à proximidade das posições de parqueamento das aeronaves.



Como o aeroporto está dentro da cidade de Fortaleza, há uma grande conectividade com os principais polos de negócios, como o centro comercial da Aldeota, em que grande parte dos empreendimentos são sede de grandes empresas, shoppings e teatros.

O novo espaço VIP do Aeroporto de Fortaleza está a 40 minutos do Beach Park e a 20 minutos da orla marítima, que reúne toda a rede hoteleira.



“Fortaleza recebe com grande frequência voos de todas as regiões do Brasil e de países, cujos passageiros vêm fazer negócios ou turismo e aproveitar as belezas do nosso litoral”, comenta Dilson Filho, diretor da Terral Táxi Aéreo.



“Nossa intenção é alavancar o nível da aviação executiva e atrair voos para Fortaleza. Acreditamos que a facilidade e o conforto proporcionados pelo novo espaço serão de suma importância para que este público prefira usar o nosso aeroporto”, afirma Rodrigo Vieira, diretor comercial da Fraport Brasil.