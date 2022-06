Fraport é concorrente de peso, mas não assusta construtor cearense

“Um concorrente de peso!” Foi com estas palavras que um grande empresário da construção civil recebeu a informação de que a alemã Fraport Export, que administra o Aeroporto Internacional de Fortaleza, está lançando um projeto imobiliário dentro da geografia daquele terminal, cuja área engloba parte da que foi ocupada pela antiga Base Aérea.

“Não nos assusta, primeiro porque o projeto ficará restrito ao terreno do Fortaleza Airport; segundo, porque será necessário um bom tempo para ver se haverá investidores interessados nos empreendimentos de hotelaria e de comércio varejista, incluindo shopping center “, comentou outro construtor cearense, também de grande porte.

O projeto da Fraport prevê a construção de dois hotéis ao lado do terminal de passageiros, um shopping center e um terminal de logística. O Valor Geral de Vendas (VGV) não foi anunciado.

“Tudo tem a ver com o Aeroportode Fortaleza e, assim, acho que a Fraport não avançará além dos seus domínios para tornar-se um empreendedor imobiliário. Pelo que eu soube do projeto, ele será bom para a cidade, para o aeroporto e para a Fraport”, disse um terceiro empresário da construção civil.

A divulgação do projeto foi feita pelas redes sociais. A Fraport também está lançando, em Porto Alegre, onde também administra o Aeroporto Salgado Filho, um projeto semelhante. Os alemães querem replicar aqui a sua experiência exitosa na área do Aeroporto de Franffurt, um dos maiores da Europa, do qual é também administradora.

A empresa deverá, nos próximos dias, fornecer ais detalhes do seu projeto para o Aeroporto de Fortaleza.