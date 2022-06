Evangelho de hoje, 3ª feira, 21/06 (Mt 7,6.12-14)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos; para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a Lei e os Profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele! Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida! E são poucos os que o encontram!

Reflexão – Devemos desejar ao outro tudo o que ansiamos para nós

Damos aos cães as coisas santas e atiramos aos porcos as nossas pérolas, quando queremos falar em nome de Deus discutindo e medindo forças com pessoas que não têm nenhum conhecimento da Palavra e nos questionam com o fim de nos influenciar e tentar destruir a nossa fé e a nossa esperança. As coisas santas são os ensinamentos de Deus com os quais aprendemos, usufruímos, vivenciamos e experimentamos. As nossas pérolas são o resultado do que assimilamos e apreendemos com a vivência das coisas de Deus, que nos levam a dar testemunho de uma verdadeira conversão. Atiramos as nossas pérolas aos porcos e damos aos cães as coisas santas quando, sem ter convicção daquilo que pregamos, tentamos influenciar na vida das pessoas, mas damos contratestemunho e o nosso comportamento não condiz com a nossa pregação. As nossas palavras e ações precisam ter coerência com o que aprendemos com Jesus. Quando perdemos tempo banalizando as coisas de Deus, e não estamos firmes nos ensinamentos de Jesus, as nossas pérolas, (ideias, pensamentos, moções apreendidas), podem ser vencidas e nós somos desmoralizados (as). Neste Evangelho Jesus também nos adverte para que o nosso relacionamento interpessoal seja uma via de mão dupla, portanto, o que exigirmos dos outros precisamos ser os primeiros a adotar. Se nos nossos relacionamentos exigirmos que os outros façam o que, nós mesmos, não conseguiremos fazer, estaremos também atirando aos porcos, o que apreendemos e o nosso testemunho não é coerente com os preceitos de Jesus. Por isso, para preservar os ensinamentos do Evangelho devemos desejar ao outro tudo o que ansiarmos também para nós. Não podemos querer seguir Jesus entrando pela porta larga, pois ela nos leva ao caminho do contratestemunho, da negação aos Seus ensinamentos. A porta estreita é a porta dos ensinamentos evangélicos, que, embora sejam difíceis de vivenciar, nos dá acesso ao caminho que nos levará à vida eterna. Muitas vezes queremos seguir o caminho mais fácil, que nos custa menos, e caminhamos para a perdição. – O que você tem feito com as pérolas que tem colhido nas coisas santas? – Você tem firmeza e convicção em tudo que tem aprendido com Jesus? – Você costuma discutir as coisas de Deus com pessoas alheias ao assunto, querendo convencê-las?

- O que você quer para o seu vizinho é o mesmo que deseja para si e os seus? - Por qual porta você tem procurado passar nas encruzilhadas da sua vida: a mais fácil ou a mais difícil?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO