Mais um avião para o museu aeronáutico de Guaramiranga

Esta coluna volta a repetir: o melhor do Ceará é o cearense. Um notável exemplo disto é o engenheiro Joaquim Caracas, um visionário da construção civil que revolucionou o setor ao desenvolver um processo inovador de moldagem de lajes por meio de formas plásticas e a aplicação pioneira do concreto protendido no Brasil.

O fruto desse talento cearense -- uma tecnologia que logo será exportada para os Estados Unidos e Europa -- é apenas uma das muitas façanhas que empreendedores locais têm conquistado.

Além das suas realizações na construção, Joaquim Caracas também se destaca por sua paixão pela aviação, uma história que o levou à criação do Museu da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) e da turma de Engenharia Civil 771 da UFC, situado no inédito Hotel Vale das Nuvens – ele é todo construído em plástico – na Serra de Guaramiranga.

Esse museu abriga um tesouro de aviões históricas, incluindo a nova aeronave T-25, um modelo que por muitos anos serviu para o treinamento de pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB).

A iniciativa de preservar essa herança aeronáutica, enriquecendo o espaço com uma réplica do prédio da EPCAR na mineira Barbacena, demonstra o comprometimento de Caracas de preservar a história e inspirar as futuras gerações.

Não apenas as suas conquistas aeronáuticas, mas também o espírito inovador de Joaquim Caracas, ressoam com histórias ilustres de outras personalidades cearenses, também nascidos em Guaramiranga, como ele.

Um desses notáveis é o cientista Fernando de Mendonça, que moldou o cenário científico brasileiro com suas contribuições valiosas, sendo o único sul-americano que ganhou uma pedra trazida da Lua pelo astronauta norte-americano Neil Armstrong como retribuição pela ajuda que prestou ao sucesso da missão Apolo 11.

Além disso, a influência da região serrana cearense se estende à esfera política, com destaque para José Linhares, outro guaramiranguense, que ocupou a presidência da República por um curto período, deixando sua marca.

Foi Linhares quem, como presidente, assinou decreto que criou o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o famoso ITA, onde até hoje brilha, intensamente, a inteligência dos seus alunos cearenses.

O Ceará, através de pessoas como Joaquim Caracas, Fernando de Mendonça e José Linhares, não apenas se destaca como um berço de inovação e criatividade, mas também como um celeiro de personalidades ilustres que moldaram e continuam a moldar o curso da história no cenário nacional e internacional.

Um tributo a esses feitos notáveis é, igualmente, uma ode à rica herança do estado e à incansável busca por superação e realizações do cearense.