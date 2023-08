Elmano: Licença ambiental para Fortescue no Pecém sairá neste mês

Durante um par de horas, o governador Elmano de Freitas reuniu-se ontem, na hora do almoço, com empresários do Lide Ceará, uma entidade que reúne líderes empresariais dos vários segmentos da economia estadual cearense e cuja presidente é Emília Buarque.

Durante o encontro – falando de improviso e demonstrando, mais uma vez, ter na cabeça todas as informações sobre o que já fez, está a fazer e fará o seu governo – Elmano Freitas transmitiu um punhado de boas informações. Segundo uma fonte presente ao ágape, algumas dessas informações são as seguintes:

Ele disse que a Aegea, que executa as obras de ampliação do sistema de saneamento básico (água e esgoto) de Fortaleza, transportará para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém toda a água produzida pela Estação de Tratamento da Cagece na Avenida Beira Mar, a qual será reutilizada pelas primeiras unidades industriais que produzirão Hidrogênio Verde no futuro Hub do H2V do Pecém. Hoje, essa água é lançada no oceano por meio de um emissário submarino. O governador não citou o volume a ser transportado, mas os técnicos da Cagece estimam que serão até 5 m³ por segundo.

O governador Elmano de Freitas anunciou que serão duplicados os sifões do Eixão das Águas – um canal a céu aberto que traz água do Açude Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza. Com essa providência, o volume transferido será acrescido de mais 11 m³ por segundo.

Quanto ao Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, o governador informou que suas estações elevatórias,localizadas em Salgueiro (PE), ganharão mais duas motobombas, com o que sua capacidade de bombeamento será ampliada para até 30 m³ por segundo.

Também anunciou que, com a ajuda do governo da União, serão construídos os açudes Lago de Fronteiras, com capacidade de 300 milhões de m³, e Lontras, cuja capacidade será de 400 milhões de m³ de água. O Lontras é sonho de décadas de quem produz e trabalha na Chapada da Ibiapaba.

Elmano de Freitas disse que seu governo está desenvolvendo grande esforço para garantir oferta hídrica às atividades econômicas do Vale do Jaguaribe, incluindo a agricultura irrigada. E estimou que o Ceará poderá, ao longo de seu mandato, ampliar em mais 30 mil hectares a área da agricultura irrigada.

Outra boa notícia transmitida pelo governador aos empresários do Lide foi a seguinte: a gigante australiana Fortescue deverá receber neste mês a primeira etapa do Licenciamento Ambiental para a sua planta industrial que produzirá Hidrogênio Verde no Pecém. O investimento inicial da Fortescue no empreendimento será de R$ 20 bilhões.