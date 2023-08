Confusão na reunião da Aneel! Diretores batem boca

Atenção! O deputado federal cearense Danilo Forte acaba de distribuir comunicado no qual lamenta os incidentes que aconteceram nesta terça-feira, 8, durante reunião ordinária da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Durante a reunião, o diretor Fernando Mosna fez uma série de acusações ao diretor geral, Sandoval Feitosa, retirando-se da audiência sob o argumento de que não havia clima para deliberar sobre qualquer tema.

O ato de saída foi seguido pelo também diretor Ricardo Tili.

Eia a íntegra do comunicado divulgado pelo deputado Danilo Forte:

“A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) protagonizou cenas lamentáveis relacionadas à escolha do novo procurador do órgão, contando inclusive com troca de ofensas públicas.

“Episódios como esse colocam em dúvida a credibilidade da autarquia, o que prejudica sobremaneira a segurança jurídica e o ambiente de negócios. Fosse um órgão verdadeiramente técnico, disputas internas como essa jamais teriam espaço para ocorrer.

“Por fim, o ocorrido na sessão da Aneel desta terça-feira (8) só reforça a necessidade de aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 365/22, de minha autoria, e de realizarmos uma reforma meticulosa no atual modelo das agências reguladoras.”