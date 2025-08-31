Magalu vende, mas esquece de entregar a encomenda

Há um mês, um profissional da comunicação comprou, pelo aplicativo do Magazine Luiza – o Magalu – o livro “A Guerra do Fim do Mundo”, de Mario Vargas Llosa, talvez a sua obra prima, pois tranformou a guerra de Canudos num romance extraordinário, narrando as cenas da última batalha do Exército brasileiro contra as esquálidas forças de Antônio Conselheiro em algo com mais detalhes e emoções do que pode fazer um filme hollywoodiano.

Pois bem: o aplicativo do Magalu prometia entregar o livro em três dias, se a compra fosse paga via Pix, o que foi feito. Em seguida, no mesmo dia, o Magalu transmitiu dois avisos: o primeiro, de que “o seu pagamenti foi recebido”; o segundo, de que “sua encomenda, o livro ‘A Guerra do Fim do Mundo’, foi entregue à transportadora”.

Um mês passou; a Magalu e a transportadora não deram mais notícia sobre a encomenda. Comprar na Magalu parecia ser algo tranquilo e eficiente. Agora, restam dúvidas.

ENFIM, FÉRIAS

Durante 30 dias, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 01/09, este colunista estará em férias até o dia 30. Aproveitará para recarregar as baterias do corpo e da alma, ler o que precisa de ser lido, fazer que foi adiado constantemente e visitar quem não vê há um ano, aqui e fora daqui.