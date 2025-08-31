Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Magalu vende, mas esquece de entregar a encomenda

Um comunicador de Fortaleza comprou um livro pelo aplicativo do Magazine Luiza, e até agora não o recebeu . Este colunista entrará em férias de amanhã, 1º/09, até 30 de setembro,

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 20:37)
Egídio Serpa
Legenda: Algo aconteceu com a rede Magazine Luiza (Magalu), que até agora não entregou em Fortaleza o livro comorado no seu aplicativo
Foto: Shutterstock

Há um mês, um profissional da comunicação comprou, pelo aplicativo do Magazine Luiza – o Magalu – o livro “A Guerra do Fim do Mundo”, de Mario Vargas Llosa, talvez a sua obra prima, pois tranformou a guerra de Canudos num romance extraordinário, narrando as cenas da última batalha do Exército brasileiro contra as esquálidas forças de Antônio Conselheiro em algo com mais detalhes e emoções do que pode fazer um filme hollywoodiano. 

Pois bem: o aplicativo do Magalu prometia entregar o livro em três dias, se a compra fosse paga via Pix, o que foi feito. Em seguida, no mesmo dia, o Magalu transmitiu dois avisos: o primeiro, de que “o seu pagamenti foi recebido”; o segundo, de que “sua encomenda, o livro ‘A Guerra do Fim do Mundo’, foi entregue à transportadora”.  

Um mês passou; a Magalu e a transportadora não deram mais notícia sobre a encomenda. Comprar na Magalu parecia ser algo tranquilo e eficiente. Agora, restam dúvidas.  

ENFIM, FÉRIAS

Durante 30 dias, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 01/09, este colunista estará em férias até o dia 30. Aproveitará para recarregar as baterias do corpo e da alma, ler o que precisa de ser lido, fazer que foi adiado constantemente e visitar quem não vê há um ano, aqui e fora daqui. 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Mármores e Granitos: Ceará com US$ 100 milhões em exportações

teaser image
Egídio Serpa

Marca Unimed Fortaleza cresce no Top of Mind Data Folha 2025

teaser image
Egídio Serpa

A Inteligência Artificial já está nas empresas cearenses

 