Maersk viu e gostou do Centro para Transição Energética do Senai Ceará

Executivos da Maersk Trainning visitaram as unidades do Senai Ceará em Jacarecanga e Barra do Ceará, em Fortaleza, onde está sendo implantado o Centro de Excelência para a Transição Energética. O Senai é um dos organismos do Sistema Fiec.

Voltado para a formação de mão de obra especializada em operação de parques de geração eólica e solar, esse centro é uma das consequências da parceria celebrada pela Fiec com Maersk Trainning cujo objetivo é de oferecer cursos no padrão da Global Wind Organization (GWO), entidade que validará a infraestrutura prevista para os cursos a serem ministrados na unidade do Senai na Barra do Ceará.

Jan Matthiesen, gerente glocal de Haseq, e Patrick Modolo, diretor da Maersk Trainning, gostaram do que viram nas duas unidades do Senai durante a visita.



Da parceria fazem parte, também, a alemã GIZ e a brasileira Aeris, que tem fábrica de pás eólicas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O Centro de Excelência para a Transição Energética tem o objetivo de atender à crescente demanda de profissionais na área de energia renováveis no Ceará.

Este estado já tem destaque na área de geração de energia eólica e solar. Com a implantação do Hub do Hidrogênio Verde do Pecém, essa projeção de crescimento tenderá a ser maior nos próximos anos.

O diretor regional do SenaiI Ceará e superintendente do Sesi Ceará, Paulo André Holanda, está em uma missão internacional da CNI na Alemanha e Finlândia, mas acompanhou, por vídeo conferência, a visita dos executivos da Maersk, tendo destacado que “a parceria com a Maersk Training, cuja qualidade e mundialmente reconhecida, é importantíssima para a ampliação do portfólio de cursos do Senai e ajudam a fortalecer a nossa missão de contribuir com o desenvolvimento da indústria local.”

Holanda destacou que parcerias como essa contribuem com o trabalho do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e de sua diretoria, grandes impulsionadores do Hub de H2V do Ceará.

Durante a visita dos executivos da Maersk Trainning, foram apresentados os laboratórios de Segurança do Trabalho do Senai em Jacarecanga e os de energia do Senai Barra do Ceará.

A oferta do Treinamento Básico de Segurança (Basic Safety Trainig) no padrão da GWO deverá iniciar temporariamente no Senai Jacarecanga, mas a partir de 2023, após a conclusão das obras do Centro de Excelência, o curso será ofertado na unidade da Barra do Ceará.

Segundo a especialista técnica em energias renováveis do Senai Ceará, Isabela Maciel, o gerente global e o diretor da Maersk Training gostaram da infraestrutura dos laboratórios de ambas as unidades.

Os cursos que estarão disponíveis são o Treinamento Básico de Segurança (do inglês, BST) e o Treinamento Técnico Básico (do inglês, BTT), voltados para segurança dos profissionais que trabalham em parques eólicos e para a manutenção elétrica, mecânica, hidráulica e instalação de aerogeradores, respectivamente.

Os treinamentos possuem validade internacional, conforme estabelece a GWO.