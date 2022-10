Vilma Freire, ex-Adagri, cotada para comandar SDA

Uma fonte ligada ao governador eleito, Elmano de Freitas, disse a esta coluna que Vilma Freire, ex-presidente da Agência de Defesa da Agropecuária (Adagri), deverá ser a secretária do Desenvolvimento Agrário (SDA) da futura gestão estadual.

A SDA é a pasta que lida diretamente com a Agricultura Familiar e com os movimentos sociais.

Mas outra fonte – também com estreita ligação com o futuro governador – revelou que “corre por fora e com chance” de ocupar o comando da SDA a ex-prefeita de Jaguaruana e ex-coordenadora do Agropolos, Ana Teresa, que, por sinal, já foi titular dessa secretaria.

Tanto no governo de Camilo Santana quanto no de Izolda Cela, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário teve e tem um protagonismo maior do que a da secretaria Executiva do Agronegócio. Exemplo: o orçamento desta tem sido 10 vezes menor do que o daquela.

A propósito, e ratificando informação já divulgada por esta coluna, as duas fontes acima referidas confirmaram que os principais secretários que vieram da gestão Camilo Santana e foram mantidos pela atual governadora Izolda Cela serão preservados por Elmano Freitas, e neste caso estão a da Fazenda, Fernanda Pacobahyba; o do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior; o do Turismo, Arialdo Pinho; o de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira; e o da Infraestrutura, Lúcio Gomes.