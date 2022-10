Evangelho de hoje, 3ª feira, 11/10 (Lc 11, 37-41)

Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: 'Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, daí esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós.

Reflexão – A verdadeira purificação é a vivência do Amor de Deus

Diante da admiração dos fariseus que o censuravam por não ter lavado as mãos antes da refeição, Jesus os admoesta com palavras duras, a fim de que entendessem qual é a verdadeira purificação de que todos nós precisamos. “Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior é o mesmo que fez o interior”? O Senhor que nos sonda e nos conhece profundamente por inteiro, sabe bem das nossas intenções, por isso, precisamos ter coerência nas nossas atitudes para agir conforme o interior do nosso coração e, não somente de fachada. Tudo o que fizermos - mesmo as nossas boas ações - com o intuito de aparecer para impressionar às outras pessoas torna-se uma ação hipócrita ou falsa. Fazer somente para agradar ou cumprir as regras, é insensatez. A nossa verdadeira purificação é a vivência do Amor de Deus por meio das nossas ações. Amar com o amor de Deus, dói, é difícil, mas nos acrisola nos leva a viver a verdade nua e crua. Por isso, os nossos gestos exteriores, às vezes até o ato de nos ajoelhar ou nos prostrar diante de Deus ou mesmo o abraço ou o aperto de mão que damos no irmão, não terão sentido se o nosso coração estiver cheio de rancor, de despeito ou de inveja. Mais do que cumprir as regras valerá a esmola que oferecermos ao próximo por amor a Deus. A caridade purifica o nosso coração e o nosso fazer por amor tem um valor imenso diante de Deus. Por isso, o próprio Jesus afirma neste Evangelho: “daí esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós!” Precisamos, pois, refletir mais sobre esse assunto e avaliar como é que estamos vivendo o nosso dia a dia em palavras, gestos e ações. – Você costuma fazer alguma coisa para chamar a atenção? – O que você faz é o que o seu coração aponta? – Você costuma observar as ações dos outros para depois fazer julgamentos e comentários? - Como é a sua atitude diante de alguém que estende a mão e pede alguma coisa? – Qual é o sentido da esmola na sua vida?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO